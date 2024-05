Stiri pe aceeasi tema

- Intre doua audieri in procesul sau penal la New York, fostul presedinte american Donald Trump si candidat republican face campanie in fata celor mai ferventi sustinatori ai dreptului de a detine arme de foc, consacrat de cel de-al doilea amendament al Constitutiei americane.Aflat la Dallas, in Texas,…

- Joe Biden și Donald Trump au convenit sa participe la doua dezbateri prezidențiale televizate in lunile iunie și septembrie, informeaza BBC News.CNN a anunțat marți ca va transmite prima dezbatere prezidențiala pe 27 iunie și a precizat ca evenimentul electoral va avea loc in Georgia, un stat cheie…

- Nicoleta Dumitrescu Intre multele țari in care au loc, anul acesta, alegeri, se regasesc și Statele Unite ale Americii, iar o recenta intamplare tocmai petrecuta acolo ar putea fi valabila și in Romania, avand in vedere multitudinea tururilor de scrutin ce urmeaza sa aiba loc și la noi: europarlamentare,…

- Duelul pentru presedintia Statelor Unite s-a confirmat marti, cand Joe Biden si-a vazut statutul de candidat consolidat dupa victoria sa la alegerile primare din statul Georgia, etapa peste care Donald Trump ar urma sa treaca, cateva ore mai tarziu, transmite AFP.

- Președintele american Joe Biden și predecesorul sau Donald Trump au depașit amandoi marți pragul de delegați necesar pentru a obține nominalizarile partidelor lor pentru alegerile din noiembrie, unde va avea loc prima revanșa dintr-un scrutin prezidențial american din ultimii aproape 70 de ani, relateaza…

- Presedintele in exercitiu Joe Biden si fostul presedinte Donald Trump au obtinut amandoi, marti, nominalizarea din partea partidelor lor, dand startul primei revanse a alegerilor prezidentiale americane din ultimii aproape 70 de ani, transmite Reuters, informeaza News.ro. Joe Biden avea nevoie de…

- Donald Trump este aproape sigur de un nou „meci” cu Joe Biden dupa victoria sa triumfala in alegerile primare "Super Tuesday" impotriva rivalei sale republicane Nikki Haley, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fostul presedinte, candidat la al doilea mandat in alegerile prezidentiale de la 5 noiembrie,…

- Duelul dintre democratul Joe Biden si republicanul Donald Trump a inceput: cei doi posibili rivali la alegerile prezidentiale din 5 noiembrie au efectuat joi doua vizite concurente la granita SUA cu Mexicul pentru a discuta despre imigratie, un subiect fierbinte al campaniei electorale.