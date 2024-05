Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala din Statele Unite devine tot mai tensionata, pe masura ce se apropie momentul alegerilor prezidențiale. Donald Trump nu inceteaza din a-l jigni pe Joe Biden, insa nici actualul președinte nu se lasa mai prejos.

- Donald Trump l-a calificat din nou pe Joe Biden drept un "escroc", sambata, in Texas, in fata unor sustinatori a armelor, la fel cum actualul presedinte l-a catalogat pe rivalul sau republican drept "dezechilibrat", din Georgia, unde face campanie in randul alegatorilor afro-americani, relateaza AFP,…

- Intre doua audieri in procesul sau penal la New York, fostul presedinte american Donald Trump si candidat republican face campanie in fata celor mai ferventi sustinatori ai dreptului de a detine arme de foc, consacrat de cel de-al doilea amendament al Constitutiei americane.Aflat la Dallas, in Texas,…

- Donald Trump le-a declarat consilierilor sai de campanie ca, in cazul in care va fi ales din nou președinte al SUA, intentioneaza sa trimita aceste forte „cu sau fara sprijinul guvernului mexican" pentru a-i asasina traficanti de droguri, relateaza revista americana Rolling Stone, citata de EFE și Agerpres.Potrivit…

- Fostul președinte republican al SUA Donald Trump a strans peste 50 de milioane de dolari pentru campania sa in timpul unui eveniment organizat sambata, 6 aprilie, in care l-a provocat inca o data la o dezbatere pe actualul lider democrat american Joe Biden, scrie Politico .

- Președintele american Joe Biden și predecesorul sau Donald Trump au depașit amandoi marți pragul de delegați necesar pentru a obține nominalizarile partidelor lor pentru alegerile din noiembrie, unde va avea loc prima revanșa dintr-un scrutin prezidențial american din ultimii aproape 70 de ani, relateaza…

- Donald Trump s-a intalnit cu Elon Musk in timp ce iși intensifica eforturile de strangere de fonduri pentru campania electorala. Intalnirea din Palm Beach, Florida - raportata de New York Times - vine in timp ce Trump este in urma președintelui Joe Biden in ceea ce privește strangerea de fonduri.

- Campania electorala a celor doi mari favoriti la presedintia Statelor Unite este anul acesta una plina de gafe penibile de ambele parti. Donald Trump l-a confundat sambata pe Barack Obama cu Joe Biden, la un miting in Virginia, declanșand noi indoieli printre simpatizantii sai.