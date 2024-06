Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (64 WTA) a fost eliminata sambata din Grand Slam-ul de la Roland Garros, dupa ce a fost invinsa in turul trei de ucraineanca Elina Svitolina. Romanca pleaca acasa cu 158.000 euro și o posibila revenire in top 50. Svit

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-au calificat vineri dimneata in runda a treia a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa o victorie spectaculoasa in fata rusoaicei Anastasia Pavliucenkova, cu 6-4, 6-4.Ana Bogdan (31 ani, 64 WTA) s-a impus in fata finalistei din 2021…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-au calificat, joi seara, in runda a treia a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa o victorie spectaculoasa in fata rusoaicei Anastasia Pavliucenkova, cu 6-4, 6-4. Ana Bogdan (31 ani, 64 WTA) s-a impus in fata finalistei din 2021…

- Problemele se țin lanț de Simona Halep. Jucatoarea de tenis din Constanța s-a retras din meciul cu McCartney Kessler, de la Trophee Clarins, organizat la Paris, dupa ce a acuzat dureri la genunchiul stang și a solicitat intervenția medicilor. Ce spun analiștii sportivi din capitala franceza. Simona…

- Meciul Simonei Halep de la Paris, in cadrul turneului Trophee Clarins (WTA 125), amanat ieri din cauza ploii, se va disputa miercuri, 15 mai, la ora 15:00. Romanca, acum pe locul 1149 WTA, va juca impotriva americancei McCartney Kessler, locul 123 WTA. Halep a aflat și ca nu va participa la turneul…

- Meciul FC Porto – Sporting va fi LIVE VIDEO, de la ora 22:30, in AntenaPLAY! Liderul din Liga Portugal merge pe Dragao si vrea sa refaca diferenta de sapte puncte fata de locul secund. Sambata seara, Benfica s-a impus pe teren propriu in meciul cu Braga, scor 3-1. Benfica a ajuns astfel la 76 de […]…

- Momente de panica pentru Simona Halep la Miami! Dupa un prim set superb pentru romanca, la primul meci la revenirea in circuitul WTA, fostul numar 1 WTA a avut mai mult de tras in setul secund. Paula Badosa a ridicat și ea nivelul, iar Halep s-a confruntat cu mai multe probleme. Badosa a reușit sa […]…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, aflata in pragul revenirii dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne s-a redus la noua luni o suspendare de patru ani, a fost convocata la echipa Romaniei pentru meciul cu Ucraina, din Billie Jean King Cup.Capitanul nejucator Horia Tecau le-a convocat…