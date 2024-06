Accident grav: au fost implicate un autoturism şi un autobuz. Șase persoane, duse la spital Un accident rutier cu urmari grave s-a produs duminica in județul Maramureș. Mai multe persoane au fost ranite. La fața locului au intervenit echipaje medicale, care au preluat victimele, pentru a le duce la spital. Din primele informații, șase persoane au fost ranite in urma unui accident intre un autoturism si un autobuz produs duminica […] The post Accident grav: au fost implicate un autoturism si un autobuz. Șase persoane, duse la spital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

