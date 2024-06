Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai redutabili operatori ucraineni de drone kamikaze - cunoscut sub porecla de „Darwin” - este un tanar de 20 de ani, fost gamer și student la medicina care s-a „specializat” pe frontul din Ucraina in distrugerea de tancuri rusești, se arata intr-un amplu reportaj al publicației online…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, ar fi acordat Ucrainei permisiunea sa foloseasca armele americane pentru a lovi ținte din Rusia, dar doar in apropierea regiunii Harkov, relateaza BBC. „Președintele a dat indicații, recent, echipei sale sa se asigure ca Ucraina poate folosi armele americane in…

- Zeci de kilograme de explozibili, ascunse in icoane ortodoxe, care proveneau din Ucraina au fost confiscate de Rusia, au anunțat marți, 2 aprilie, Serviciile Federale de Securitate (FSB). Explozibilii ar fi tranzitat mai multe țari din UE, printre care și Romania, susține aceeași sursa, potrivit Moscowtimes,…

- Cel puțin 40 persoane au fost ucise și 100 ranite in incidentul armat care a avut loc, vineri, la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei, relateaza agenția rusa de presa de stat TASS. Kievul denunța „o provocare conștienta a serviciilor speciale rusești”. „Evenimentele de la Moscova…

- Uniunea Europeana nu se va lasa intimidata de posibile contramasuri luate de Moscova impotriva intentiei de a folosi veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in Europa pentru a inarma Ucraina, a afirmat vineri Charles Michel, presedintele Consiliului European. ”Nu suntem intimidati de Rusia.…

- Veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor trebuie folosite pentru reconstructia Ucrainei, nu pentru inarmarea acestei tari, a declarat, joi, cancelarul austriac Karl Nehammer, dupa ce seful diplomatiei europene Josep Borrell propus ca 90% din aceste venituri sa fie folosite…

- Un colonel in retragere din armata SUA a trimis secrete secrete clasificate ale Pentagonului despre invazia Rusiei in Ucraina prin intermediul unui site de intalniri unei persoane despre care credea ca este o femeie din Ucraina, care l-a numit ”iubitul – informator secret”, potrivit unor documente depuse…

- Rusia folosește un agent sarb pentru a se infiltra in instituțiile UE și pentru a raspandi puncte de vedere pro-Kremlin despre invazia sa in Ucraina, potrivit unui document al serviciilor de informații occidentale. Serbian Novica Antic “agent of influence” worked closely with Russia’s security agency,…