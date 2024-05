Consiliul Roman pentru Publicitate (RAC) a dezbatut cadrul de reglementare și autoreglementare in Influencer Marketing, alaturi de specialiști locali, experți internaționali și creatori de conținut, in Conferința RAC “Etica in Influencer Marketing- Prezent și Perspective”, desfașurata la București. Peaste 100 de reprezentanți a sectorului, au discutat cum sa aduca in prim plan bunele practici europene […] The post Conferința internaționala RAC: Influenceri și creatori de conținut au discutat despre autoreglementarea in domeniu și onestitatea fața de public appeared first on Puterea.ro .