Stiri pe aceeasi tema

- Dupa-amiaza insorita, dar cu peripeții la o ferma de vaci din apropierea orașului Buziaș: o vaca a ramas blocata in namol. Pompierii de la subunitatea din Buziaș și-au luat toate echipamentele necesare salvarii animalului, ba chiar și barca, daca ar fi fost nevoie, și au sosit la ferma. In mai puțin…

- Timișoara va avea un program plin, joi 9 mai, cu ocazia Zilei Europei. Casa de Cultura Timișoara a pregatit un concert pentru iubitorii tuturor genurilor muzicale, vedeta serii fiind cuoscuta DJ Sonique. de asemenea, are loc și un cros. Joi, 9 mai, in Piața Victoriei din Timișoara, cu incepere de la…

- Ajuns la cea de-a V-a editie, festivalul „Aero West Bike Fest” va aduce pe scena amplasata la Aerodromul din Buzias emblematica trupa a rock-ului romanesc si timisorean, Cargo. Concertul legendarului grup va avea loc in prima zi a festivalului, pe 24 mai. Primaria și Consiliul Local Buziaș, in colaborare…

- Un weekend incendiar cu 12 ore de folclor, peste 10 expoziții de gastronomie tradiționala și etnografie, peste 500 de artiști dau stratul celui mai așteptat eveniment al primaverii, Festivlaul – Concurs LADA CU ZESTRE, ediția a XVII-a. Invitați in recital sunt Oana și Adrian Stanca, acompaniați de orchestra…

- Cu ajutorul Consiliului Județean Timișoara, iubitorii mersului pe bicicleta pot pedala din nou spre Serbia, pe cea mai lunga pista din Romania. Veți putea pedala pe pista de biciclete construita de-a lungul canalului Bega intre Timișoara și Zrenjanin, pe la frontiera romano – sarba. In urma solicitarii…

- Sanctuarul neolitic descoperit la Parța, reconstituit in cadrul unui punct muzeal amenaja de Muzeul Național al Banatului in localitate a atras sute de vizitatori inca de la deschidere. Weekend-ul trecut, Punctul Muzeal de la Parța a fost locul de intalnire pentru peste 300 de pasionați ai istoriei.…

- Dupa cateva zile in care vremea a fost „mofturoasa”, primavara va prinde din nou putere in acest weekend. Sambata, vremea va deveni in general frumoasa, iar valorile termice diurne, in creștere fața de ziua precedenta, se vor situa ușor peste mediile specifice primei decade a lunii martie. Vantul va…

- Sambata, valorile termice vor fi in continuare semnificativ mai ridicate fata de cele specifice acestei perioade din an. In jumatatea de vest a tarii vor fi innorari si local va ploua. Vor fi mai ales averse, izolat se pot semnala descarcari electrice. In restul teritoriului cerul va fi variabil. Vantul…