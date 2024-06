Gabriel Zetea, candidat PSD pentru Consiliul Județean: ”În Borșa avem o administrație performantă” Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, Gabriel Zetea, este de parere ca sub conducerea primarului Sorin Timiș administrația din Borșa a realizat multe lucruri importante pentru comunitate. ”In Borșa avem o administrație performanta, condusa de prietenul meu Sorin Timiș, care in urma unei investiții de 20 de milioane de euro a adus bunastare pentru o intreaga comunitate. De la 2500 de locuri de munca, cate erau in Borșa, in numai cațiva ani de zile, in urma unei investiții publice, acum exista aici peste 5000 de locuri de munca. De la 3 milioane de lei incasari din… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

