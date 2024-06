Stiri pe aceeasi tema

- Yuliya Dumanska e primul transfer anunțat in aceasta vara la Minaur Baia Mare! In handbalul mare, Yuliya a debutat la HCM Baia Mare, echipa cu care a jucat doua sferturi de finala ale Ligii Campionilor, a cucerit doua medalii de argint in Liga Nationala, o Cupa a Romaniei și doua Supercupe ale Romaniei.…

- CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a fost invinsa de formatia norvegiana Storhamar Handball Elite cu scorul de 29-27 (14-15), duminica seara, la Graz, in finala competitiei feminine de handbal EHF European League.

- HC Dunarea Braila și CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud vor juca intre ele in semifinalele EHF European League la handbal feminin. Turneul Final Four se va desfașura intre 11-12 mai, la Palatul Sporturilor „Raiffeisen Sportpark" din orașul austriac Graz. Meciurile din penultimul act sunt programate sambata,…

- Gloria 2018 Bistrița Nasaud și Dunarea Braila se intalnesc sambata de la ora 16:00 in prima semifinala din Final Four-ul EHF European League, turneu care se disputa la Graz (Austria). Partida va fi transmisa in direct de Prima Sport 3, Orange Sport 3 și Digi Sport 2. Derby-ul romanesc dintre Bistrița…

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal (FRH), Constantin Din, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca performanta echipelor feminine CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud si HC Dunarea Braila, calificate la turneul Final Four al EHF European League, reprezinta un model pentru tinerii handbalisti…

- Florentin Pera a dus-o pe Gloria 2018 Bistrița Nasaud pentru prima oara in semifinalele unei cupe europene dupa doua victorii in fața celor de la Mosonmagyarovar. Florentin Pera este un antrenor fericit, echipa sa de club a reușit un rezultat la care nu mai ajunsese pana acum, calificarea intre primele…

- Gloria 2018 Bistrița Nasaud joaca sambata, de la ora 15:00, returul din sferturile ale EHF European League cu Mosonmagyarovar. Echipa din Romania este favorita la calificarea in F4, dupa ce a caștigat in tur cu 32-30. Partida va fi transmisa in direct de televiziunile Digi Sport, Prima Sport și Orange…

- Nicoleta Dinca a anunțat astazi, pe rețelele de socializare, ca s-a retras de la echipa naționala de handbal a Romaniei. „Povestea frumoasa alaturi de Romania a ajuns la final!”, spune sportiva. Dupa plecarea Cristinei Neagu și a Crinei Pintea de la echipa naționala de handbal a Romaniei, inca o jucatoare…