Distracția și voia buna au fost la ele acasa, aseara, pe platoul de langa sala polivalenta Turda Arena, acolo unde s-au desfașurat concertele cele de-a doua seri din cadrul FamTAstic Land Turda. Pe scena au urcat Vladuța Lupau, Juno și Johny Romano, fiecare avand prestații care au incantat publicul turdean, care in multe momente a cantat alaturi de artiștii de pe scena, fredonandu-le acestora versurile. Daca Vladuța Lupau nu are nevoie de prea multe prezentari, fiind o artista extrem de cunoscuta in lumea muzicala, dar și printre turdeni, ceilalți doi artiști prezenți pe scena sunt nume mai nou…