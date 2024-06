Stiri pe aceeasi tema

- In weekend-ul tocmai incheiat s-a desfasurat la Calarași Cupa Romaniei U17 la lupte. Printre participante s-a regasit si clubul CSU Craiova, care a si obtinut rezultate extraordinare si care a demonstrat ca detine unii dintre cei mai valorosi sportivi ai tarii. Astfel, la finele competitiei s-au inregistrat…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, referitor la suspendarea ciclistului Vlad Dascalu pentru abateri de la regulamentul antidoping, ca este pacat de munca, sacrificiile si valoarea lui, avand in vedere ca era una dintre sperantele Romaniei…

- Astazi are loc evenimentul „Starturi Olimpice” dedicat zilei sportivului și a mișcarii olimpice. Un prilej de promovare a modului sanatos de viața, a alimentației corecte, a mișcarii, dar și a pacii. In Republica Moldova, ziua sportivului și a mișcarii olimpice este celebrata in a treia sambata din…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipa, a declarat, luni, ca prima competitie majora a anului la canotaj, Campionatele Europene de la Szeged (Ungaria), nu e concludenta pentru Jocurile Olimpice, dar este importanta pentru ca sportivii au ocazia sa scape de stres si emotii inainte…

- 15 luptatori tricolori participa la penultima competiție care pune in joc locuri de calificare la Jocurile Olimpice de anul acesta. Turneul european se disputa intre 5 și 7 aprilie la Baku. Romania are pana acum 76 de sportivi calificați la Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie – 11 august), cel mai…

- Sportivii ruși și belaruși nu vor defila la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, care vor avea loc la vara, a anunțat Comitetul Olimpic Internațional (CIO). Decizia a fost luata in contextul invaziei ruse din Ucraina, din februarie 2022. Cu toate acestea, sportivii din Rusia și…

- Sportivii din Rusia si Belarus, admisi sub drapel neutru la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, nu vor defila pe Sena la ceremonia de deschidere, pe 26 iulie, a decis marti Comitetul International Olimpic (CIO), citat de AFP, potrivit Agerpres. Aceasta a fost ultima decizie majora asteptata din partea…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a afirmat, joi, la sediul COSR, ca jucatoarea de tenis Simona Halep, a carei suspendare pentru doping a fost redusa de TAS de la 4 ani la 9 luni, s-a lasat pe mana echipei conduse de antrenorul Patrick Mouratoglou, care a inselat-o. „Eu de…