1881: Guvernul SUA recunoaște independența de stat a Romaniei. Frumos din partea lui. 1896: Guglielmo Marconi primește patentul pentru noua sa invenție, radioul. Foarte inspirat signor Marconi cu invenția dumisale. 1897: Celebrul scriitor Mark Twain raspunde zvonurilor privind moartea sa, spunand, cu umorul sau rafinat, in „New York Journal”: „Știrea despre moartea mea a fost o exagerare”. 1904: A venit pe lume in Timișoara Johnny Weissmuller, cel care, stabilit in SUA, avea sa ajunga vestit și ca inotator, și ca actor. Copil bolnavicios fiind, a fost sfatuit de un medic sa se apuce de inot. Și…