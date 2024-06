Stiri pe aceeasi tema

- ASTAZI: Cursa de Rațuște la Alba Iulia. Peste 3000 de animaluțe din cauciuc se vor intrece intr-o acțiune cu scop caritabil, organizata de Rotaract, la Carolina Mall ASTAZI: Cursa de Rațuște la Alba Iulia. Peste 3000 de animaluțe din cauciuc se vor intrece intr-o acțiune cu scop caritabil, organizata…

- Sambata, 1 iunie 2024, structurile MAI care activeaza in Alba Iulia invita copii, parinții și bunicii, de la ora 12.00, in parcarea Carolina Mall, sa vada cum arata o zi din viața unui pompier, jandarm sau polițist. „Noi, structurile Ministerului Afacerilor Interne din județul Alba (ISU Alba, IPJ Alba,…

- Ce poate fi mai frumos pentru un copil decat o zi plina de distracție, invațare și creativitate, toate intr-un singur loc? De 1 Iunie, Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” ii invita pe toți copiii sa sarbatoreasca Ziua Internaționala a Copilului cu o petrecere de neuitat in curtea muzeului.…

- VIDEO: Sport, distracție și voie buna in Șanțurile Cetații Alba Carolina. Eveniment dedicat elevilor din oraș Sport, distracție și voie buna. Asta s-a intamplat vineri, 26 aprilie, in Șanțurile Cetații Alba Carolina. Este vorba despre un eveniment sportiv, in care elevii din Alba iulia au avut ocazia…

- Sambata, 13 aprilie 2024, polițiștii Serviciului Rutier Alba au fost prezenți, in municipiul Alba Iulia, in parcarea Carolina Mall, unde, incepand cu ora 10.00, s-a dat startul sezonului moto 2024, in Alba. Polițiștii au asigurat masurile de fluidizare a traficului, pe timpul desfașurarii marșului și…

- IJJ Alba a derulat sambata, 30 martie 2024, la Cariolina Mall din Alba Iulia, o acțiune de informare a populației asupra aplicației eDAC, ce va fi folosita de structurile MAI, incepand din 31 martie 2024, odata cu aderarea Romaniei la Spațiul Shengen cu frontierele aeriene și maritime. „Astazi, 30 martie…

- Jandarmeria Romana implinește in acest an 174 de ani de la inființare, iar Inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba a pregatit activitați pentru publicul interesat. Cu prilejul sarbatoririi a 174 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu”…

- Vineri, 8 martie 2024, de Ziua Femeii, se reia sezonul in Liga 3, cu etapa a XVI-a (antepenultima a sezonului regular). Avantul Reghin incurcand pe CS Universitar Alba Iulia, scor 1-1 (0-0). • 0-1, MIN. 64: PINTEA deschide scorul cu un șut la care portarul a facut o gafa majora La 0-1, studenții au…