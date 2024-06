Izmenele deontologelii trebuie înlocuite cu chiloții de mall 1. Martirii dați afara de la „Libertatea” și „Gsp” au lansat un site de sport cu nume pueril, ca de-aia sunt numaratori de cornere. Pe banii cui au scos chifteaua? Eeee, draci, pe banii cui? Dar labele galbene cat capacul de veceu, pe care scria „Toți pentru represiune” și erau fluturate in Piața Victoriei, pe […] The post Izmenele deontologelii trebuie inlocuite cu chiloții de mall first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

