Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat o analiza de tara detaliata in domeniul ocuparii fortei de munca, al competentelor si al incluziunii sociale pentru Romania, Bulgaria, Estonia, Spania, Italia, Lituania si Ungaria, prezentand in detaliu rezultatele cadrului de convergenta sociala. Astfel, factorii care explica…

- In Romania, procesul de portare a numerelor de telefon mobil sau fix de la un operator la altul poate aduce beneficii financiare semnificative pentru consumatori, conform unei legi reglementate de ANCOM. Ce trebuie sa știe romanii care au plecat de la Digi RDS RCS, Vodafone sau Orange? Conform Deciziei…

- In 2023, costurile medii orare cu forța de munca au fost estimate la 31,8E in UE și 35,6E in zona euro.Cele mai scazute costuri orare cu forța de munca inregistrate in:Bulgaria (9.23E)Romania (11,0E)Ungaria (12,8E )sursa: Eurostat La polul opus, cele mai mari costuri orare cu forța de munca sunt in:Luxemburg…

- In 2023, costurile medii orare cu forța de munca au fost estimate la 31,8E in UE și 35,6E in zona euro.Cele mai scazute costuri orare cu forța de munca inregistrate in:Bulgaria (9.23E)Romania (11,0E)Ungaria (12,8E )sursa: Eurostat La polul opus, cele mai mari costuri orare cu forța de munca sunt in:Luxemburg…

- Costul forței de munca per ora in Europa Centrala și de Est a crescut cu rate de doua cifre in 2023, comparativ cu un avans de +5,3% pe an din media UE (31,8 euro), dar ramane de numai un sfert, pana la o treime, din costul mediu orar al forței de munca din țarile vest-europene precum Franța sau Germania,…

- Parlamentul a aprobat o lege pentru a-i proteja impotriva practicilor abuzive pe romanii care iau credite de la instituțiile financiare nebancare (IFN-uri). Legea a fost inițiata de senatorul PSD, Daniel Zamfir, bucurandu-se de o puternica susținere din partea colegilor senatori și deputați PSD. Legea…

- Piata noastra este cifrata la 60 de milioane de euro. Ungaria, care are jumatate din populatia Romaniei, are o piata de carte de 130 de milioane de euro, iar Bulgaria, cu doar 7 milioane de locuitori, are tot o piata de carte de 60 de milioane de euro.

- Salariul minim european trebuie introdus in Romania pana la 15 noiembrie 2024. Guvernanții romani pregatesc schimbarea legislației in acest an. Salariul minim. Este vorba despre o directiva europeana care trebuie transpusa in legislația naționala. Decizia vine in condițiile in care in Romania prețurile…