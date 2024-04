Stiri pe aceeasi tema

- Jador și Zanni sunt doi dintre cei mai buni concurenți din echipa Faimoșilor de la Survivor All Stars, dar intre ei au existat mereu certuri și nu au reușit sa lucreze impreuna, dar acum se pare ca se ințeleg foarte bine și chiar se ajuta in afara emisiunii. Jador il ajuta pe Zanni sa se […] The post…

- Mihai Tudose și Rareș Bogdan, primii care deschid lista comuna PSD-PNL la europarlamentare, au ingropat securea razboiului, chiar in fața sediul BEC, unde au fost depuse listele cu candidații. Rareș Bogdan și Mihai Tudose au ingropat securea razboiului, in fața BEC , in amuzamentul colegilor de partid.…

- In ediția din data de 4 martie 2024 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, sezonul 9, Cristian și Valentin au purtat o discuție extrem de serioasa. Cei doi concurenți de la Mireasa vor sa ingroape securea razboiului. Iata ce au transmis in ediția din aceasta seara!

- Deocamdata, PSD Constanța nu știe pe mana cui sa mearga, astfel incat sa evite eșecul din 2020 și sa caștige, detașat, la Constanța. Ion Dumitrache, liderul organizației municipale, a venit cu varianta Costin Rasauțeanu, insa puțini din partid o susțin și-l vad pe fostul viceprimar capabil sa caștige…

- Marea impacare din showbiz! Doua cunoscute vedete au ingropat securea razboiului, dupa 20 de aniMihai Morar și Șerban Huidu au ingropat securea razboiului și s-au așezat la aceeași masa unde și-au spus toate supararile acumulate de-a lungul timpului. Reconcilierea a a vut loc chiar in cadrul podcastului…

- Adepți de dreapta ai teoriilor conspirației, aliați și susținatori ai fostului președinte Donald Trump au lansat teoria potrivit careia cantareața pop Taylor Swift ar putea influența alegatorii americani sa-l voteze pe actualul președinte democrat Joe Biden, relateaza presa americana.

- Britney Spears pare ca ii ofera scuze lui Justin Timberlake pentru lucrurile pe care le-a scris despre el in autobiografia ei, potrivit Sky News.Cantareața in varsta de 42 de ani a distribuit o postare pe Instagram in care a spus ca ii pare rau daca „a jignit pe vreunul dintre oamenii la care ține…

- Joni Mitchell urmeaza sa cante in premiera la gala de decernare a Premiilor Grammy din 2024, relateaza luni contactmusic.com. Joni Mitchell, in varsta de 80 de ani – nominalizata la Premiile Grammy la categoria „Cel mai bun album folk” pentru „Joni Mitchell at Newport” – va urca pe scena de la Crypto.com…