Mierea din iarbă neagră, produsă de un apicultor din Vingrad, remediu natural pentru orice tip de afecțiune Mierea neagra este produsa de Danuț Pintea, un apicultor din Vingard. Mierea-medicament din munții Apuseni, superioara chiar și celebrei Manuka, este un remediu pentru orice tip de afecțiune. Apicultorul din Vingard, comuna Spring, surprinde cu un nou sortiment de miere speciala, din munții Apuseni, mierea de iarba neagra. Iarba neagra este o planta medicinala complexa, […] The post Mierea din iarba neagra, produsa de un apicultor din Vingrad, remediu natural pentru orice tip de afecțiune first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO Mierea neagra, produsa de un apicultor din Alba. Mierea-medicament din munții Apuseni, superioara chiar și celebrei Manuka, remediu pentru orice tip de afecțiune Mierea neagra, produsa de un apicultor din Alba. Mierea-medicament din munții Apuseni, superioara chiar și celebrei Manuka, remediu…

- Majoritatea oamenilor cand sunt bolnavi, inainte de a merge la medic, incearca sa se vindece intr-un mod alternativ, cu rețetele bunicii sau remedii populare vechi. Pentru majoritatea bolilor, ințelepciunea populara are propriul sau secret și recomandare. Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort****…

- Copilașii din satul Vingard, comuna Șpring, se pot bucura acum de un loc de joaca parca desprins din povești. Locația unde a fost amplasat a avut parte de o schimbare radicala, iar parcul poate face concurența acum chiar și celor de la oraș. Casuța de poveste a fost achiziționata de catre o firma din…

- FOTO Loc de joaca ”ca in povești” in satul Vingard, din comuna Șpring. Iulia Stanila: ”Copilașii au avut rabdare, iar acum zambetele lor imi incalzesc inima” Loc de joaca ”ca in povești” in satul Vingard, din comuna Șpring. Iulia Stanila: ”Copilașii au avut rabdare, iar acum zambetele lor imi incalzesc…

- Un copil din Filipine arata ca un varcolac dupa ce s-a nascut cu afecțiune rara care apare una la un miliard, potrivit The Sun . Mama micuțului Jaren se teme ca aspectul neobișnuit al fiului ei, se datoreaza faptului ca a mancat o pisica neagra in timp ce era insarcinata. Medicii spun ca este sindromul…

- Descopera puterea vindecatoare a ceaiului boldo! Cu o istorie bogata in utilizare medicinala, acest remediu natural se evidențiaza din ce in ce mai mult ca o opțiune eficienta pentru imbunatațirea sanatații hepatice și digestive.

- Sunt aproape gata lucrarile la Transapuseana, drumul care strabate Munții Apuseni prin Țara Moților. In luna decembrie a anului 2023 a fost recepționat primul lot in lungime de 43 de kilometri, intre Aiud și Ponor, iar in prima jumatate a anului acesta urmeaza sa fie finalizat și lotul doi, de 35 de…

- 20 de copii din familii defavorizate vor participa la o tabara in care vor avea parte de suport emoțional. Ei au nevoie și de adulți care sa ii insoțeasca. Tabara este organizata de Asociația „Inima Iți Vorbește” și este la a șasea ediție. Se cauta și oameni care doresc sa susțina financiar inițiativa,…