- Acuzații grave la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului: mai multe fete dintr-un centru de plasament din sectorul 4 ar fi fost violate. Totul cu acordul unui angajat al Direcției care ar fi realizat o rețea de prostituție formata din copile aflate in plasament.

- Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a fost trimis la Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti. Masura a fost luata dupa moartea in condiții suspecte a 20 de pacienți. Ministerul Sanatatii va trimite Corpul de Control la Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Pantelimon”, in urma sesizarilor…

- Operațiunea desfașurata de polițiștii din Nadlac in colaborare cu polițiștii de frontiera și cei locali a avut loc in urma observarii unui autoturism care și-a schimbat brusc direcția de deplasare la vederea echipajului.In urma unei scurte urmariri, mașina a fost gasita intr-o parcare din apropiere,…

- Continua scandalul in cuplul Șoșoaca. Soțul Dianei Șoșoaca rupe tacerea in scandalul momentului, dupa denunțul facut de senatoare la Protecția Copilului! In exclusivitate la Realitatea PLUS, Silvestru Șoșoaca a declarat ca marea miza a razboiului purtat de soția sa este chiar numele sau și ca nu crede…