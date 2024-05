Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta din data de astazi, 23 mai 2024, ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 58 alin. 4 si 5 din Legea nr.448 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Indemnizatiile lunare pentru adultul cu handicap grav si pentru copilul cu handicap…

- Creșterile vor ajunge la beneficiari odata cu plațile pentru luna iunie. Guvernul era obligat sa acorde aceasta creștere avand in vedere ca trebuie sa țina cont de indicatorul social de referinta, care se majoreaza anual cu inflația medie, potrivit europafm.ro. Indemnizațiile majorate pentru copiii…

- Indemnizațiile pentru copiii și adulții cu handicap grav, majorate din iunie. Copiii și adulții cu handicap grav primesc indemnizații majorate, incepand cu banii pe luna iunie, spune, joi, premierul Marcel Ciolacu.

- Marcel Ciolacu a fost martor la meciul care a decis promovarea in Superiliga a echipei Gloria Buzau. Premierul Marcel Ciolacu a transmis, marti seara, dupa ce echipa Gloria Buzau a invins Unirea Slobozia, asigurandu-si astfel promovarea, ca a fost un sezon greu, ”dar care s-a incheiat en fanfare”. ”Bravo,…

- Premierul Marcel Ciolacu le transmite tuturor tinerilor mesajul sa nu conduca daca au consumat alcool sau droguri si sa nu ii lase nici pe cei ce langa ei sa faca o astfel de greseala cu consecinte dramatice. ”Ziua Tineretului trebuie sa fie un motiv de bucurie, insa de prea multe ori distractia poate…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a aratat optimist in ceea ce privește rezolvarea pe cale amiabila a disputelor pe care Statul Roman le are cu Grupul olandez Damen, care opereaza șantierul naval de la Mangalia. Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, vorbind despre diferendele cu Grupul Damen: „Am avut o informare…

- Primul-ministru Marcel Ciolacu se afla in aceste zile intr-o vizita oficiala in Qatar, iar una dintre primele sale acțiuni a fost sa se intalneasca cu romanii stabiliți in aceasta țara din Orient. Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit cu romanii stabiliti in Qatar, carora le-a transmis ca este convins…

- Insulele grecești Creta și Gavdos au inregistrat o creștere ingrijoratoare a ambarcațiunilor cu migranți din Libia care acosteaza pe țarmurile lor, in acest an, arata datele ONU. Cresc temerile cu privire la o noua ruta de migrație in Marea Mediterana, informeaza Reuters.