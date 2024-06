Stiri pe aceeasi tema

- Caldura extrema a devenit o provocare majora pentru multe orașe din SUA, care fac eforturi pentru a-și proteja locuitorii. Temperaturile ridicate pun in pericol sanatatea publica și necesita masuri urgente pe...

- In mijlocul unui val de caldura extrema, Europa de Sud-Est, inclusiv Grecia și Cipru, se confrunta cu temperaturi record. Autoritațile elene se tem ca incendiile de vegetație timpurii. Insa pune canicula in pericol vacanțele romanilor?

- Temperaturile din sud-estul Europei au atins niveluri extreme de caldura, mai devreme decat in alti ani, informeaza DPA, citata de Agerpres. Biroul de meteorologie din Grecia a anunțat ca trei regiuni din tara au experimentat marti temperaturi de peste 39 grade Celsius, cea mai ridicata valoare inregistrata…

- Meteorologii anunța ca vremea este intr-un proces de schimbare. De astazi ar trebui sa scapam de furtunile violente, de ploi, pentru ca in weekend sa fim pregatiți pentru temperaturi caniculare."Vom vorbi din ce in ce mai puțin de instabilitate atmosferica.

- Planeta continua sa se incalzeasca și va depași cel mai probabil limitele convenite la nivel internațional, ceea ce va provoca valuri de caldura, inundații și furtuni catastrofale, potrivit unui sondaj realizat de The Guardian la care au participat sute de experți din domeniu.

- Europa s-a confruntat in 2023 cu un numar record de zile in care caldura resimtita a fost „extrema” pentru organismul uman, din cauza temperaturilor de peste 35 sau chiar 40 de grade Celsius, ale caror efecte asupra oamenilor au fost accentuate de umiditate, absenta vantului sau de betonul incins, in…

- Fenomenele El Nino și La Nina fac prapad in Romania și in Europa: vreme extrema cum NU s-a mai vazut de multa timp primavara Fenomenele El Nino și La Nina fac prapad in Romania și in Europa: vreme extrema cum NU s-a mai vazut de multa timp primavara Variațiile termice și climatice devin din ce in ce…

- Temperaturile globale au atins un nou maxim istoric in martie 2024, marcand al zecelea record lunar consecutiv. Creșterea alarmanta a temperaturilor a starnit ingrijorarea experților climatici, care se tem ca incalzirea globala ar putea accelera, noteaza Mediafax.