Marcel Ciolacu a declarat ca in recentele momente de rascruce pentru Statul Israel, Romania nu a incetat sa fie alaturi de poporul israelian. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat intr-un mesaj video prezentat la ședința solemna a Parlamentului dedicata Zilei Solidaritații și Prieteniei dintre Romania și Statul Israel ca Romania a fost constanta in sprijinul sau […]