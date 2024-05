Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au intocmit dosar penal pentru distrugere dupa lipirea de materiale pe mobilierul stradal de pe esplanada din centrul Slatinei, unde duminica seara presedintele PNL, Nicolae Ciuca, si candidati ai partidului la alegerile locale au participat la o intalnire cu slatinenii, eveniment in pregatirea…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat luni ca isi va lansa in luna iunie cartea "Un ostas in slujba tarii". The post POLITICA ROMANEASCA Nicolae Ciuca iși va lansa cartea “Un ostas in slujba tarii” first appeared on Informatia Zilei .

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat luni ca isi va lansa in luna iunie cartea "Un ostas in slujba tarii". Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat luni ca isi va lansa in luna iunie cartea "Un ostas in slujba tarii", potrivit Agerpres.Cartea va aparea la Editura RAO, iar toate incasarile vor…

- Astazi este Ziua Tineretului. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, și-a exprimat gandurile cu aceasta ocazie printr-un mesaj in care subliniaza importanța generației tinere pentru viitorul Romaniei. El afirma ca aceasta zi este dedicata celor care se afla la inceputul drumului in viața, fiind un prilej…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a luat parte la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4! Filiala are o noua conducere. Președintele PNL, Nicolae Ciuca , a participat luni la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4. Filiala liberala are o noua conducere, in persoana purtatorului…

- Intrebat, joi seara, intr-o emisiune televizata, daca este pregatit sa incheie o intelegere cu presedintele PSD, Marcel Ciolacu, liderul PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat ca o decizie in acest sens va fi luata dupa alegerile din 9 iunie.„Va rog sa acceptati cat de poate de onest si acum sa vedem rezultatele…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, se pregatește intens pentru alegerile prezidențiale, unde vrea sa fie candidat din partea liberalilor. A recunoscut chiar purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe. Nicolae Ciuca se pregatește sa candideze pentru Cotroceni , dupa cum a precizat purtatorul de cuvant al…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat miercuri ca partidul lucreaza la acest proiect prezidential care sa il inglobeze pe liderul PNL Nicolae Ciuca. El a precizat ca personal crede in acest proiect prezidential, si-l doresc, dar in situatia in care vor merge impreuna PSD si PNL, vor vedea…