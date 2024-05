Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Brancu și Oana Turcu au devenit soț și soție in urma cu aproape 16 ani și au impreuna un baiat. Cei doi sunt și colegi de breasla, lucrand de mulți ani in televiziune, insa relația lor a fost una discreta, admirata de toți. Recent, aceștia au dezvaluit cum au reușit sa aiba una dintre cele mai…

- De Ziua Mamei, celebrata pe data de 12 mai in SUA, Madonna i-a adus un omagiu emoționant celei care i-a dat viața și care a murit la varsta de doar 30 de ani, dupa o lupta cu cancerul la san, relateaza Business Insider.

- Pe Gabriela Lucuțar (Regina Intunericului) am putut s-o cunoaștem mai bine in sezonul 13 al emisiunii Chefi la cuțite. Fanii au putut descoperi cum arata aceasta inainte de intervențiile estetice.

- La Swiss Hospital din București, spitalul privat de medicina estetica, intervențiile vedeta de acum sunt Implantul Mamar cu Tehnica Dual plane, Rinoplastia Ultrasonica și Lipoaspirația High Definition Vaser 360*. Centru de excelența in industria frumuseții, Swiss Hospital a depașit 800 de intervenții,…

- Regina muzicii pop Taylor Swift a lansat vineri un nou album, al unsprezecelea opus al cantaretei americane de muzica country devenita megastar global, care a doborat record dupa record, transmite News.ro. „Este vorba despre dragoste si poezie... Noul album The Tortured Poets Department a iesit acum",…

- Campania de sterilizare gratuita pentru rezidenții municipiului Campulung Moldovenesc a fost reluata de catre Consiliul Local Campulung Moldovenesc in parteneriat cu Asociația Nas Rece – Inima Calda. Intervențiile vor fi facute de dr. Vlad Ungureanu, Cabinet Veterinar Campulung Moldovenesc și dr. Barbu-Velisar…

- Cunoscuta in spațiul public și dupa porecla „Regina transformarilor”, datorita modului profesionist in care iși machiaza clientele, vedeta a facut publica o fotografie in care apare suta la suta naturala. Cum arata Ema Uta nemachiata și fara filtre. Imaginea a atras aprecierile multor internauți. Foto…

- Federatia Internationala de Automobilism (FIA) a anuntat miercuri, in cadrul Consiliului Mondial al sportului automobilistic, ca Rally1, categoria regina a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), nu va mai utiliza sistemul hibrid incepand din 2025, informeaza L'Equipe, potrivit Agerpres. De mai multe…