Stiri pe aceeasi tema

- Aterizare de urgența pe Aeroportul Otopeni, vineri seara, dupa o alerta cu bomba la bordul unei aeronave din Turcia. Citește și: Medic ATI de la Fundeni, gasit mort in spital Aeronava care circula pe ruta Varșovia-Istanbul, cu 158 de pasageri la bord, a aterizat de urgența pe Aeroportul Otopeni dupa…

- Direcția Naționala Anticorupție l-a trimit in judecata pe analistul Dan Dungaciu (55 de ani), profesor universitar la Facultatea de Sociologie și Asistenta Sociala a Universitatii din București.... The post ACUZAȚII GRAVE Analistul Dan Dungaciu, trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu first…

- O femeie insarcinata a murit la Maternitatea din Bacau, dupa doar 24 de ore de la internare. Dupa tragedie, familia ei a venit cu acuzații grave la adresa medicilor, despre care spune ca sunt vinovați de malpraxis. Iata ce s-a intamplat!

- O vedeta de la noi se teme ca va ajunge la inchisoare. De o perioada buna de timp, aceasta e terorizata zi și noapte de o alta femeie care susține ca aceasta a intrat peste ea in casa. Ea e amenințata ca nu va scapa de arest. Totodata, bruneta e insarcinata și situația nu ii face deloc bine in aceasta…

- "Sunt bucureștean, (...) ințeleg cumva bucureștenii, ii ințeleg și ca fac erori, au ales o data un medic șpagar, și nu cred ca o vor face și a doua oara. (...)Uitați-va la declarația de avere, și la ce este in realitate. Domnul Carstoiu in declarația de avere nu are nimic, in schimb umbla cu niște bolizi…

- O vedeta din online a platit cu viața din cauza unei operații de infrumusețare! Influencerita avea doar 30 de aniO vedeta din online a murit dupa ce a facut o operație de infrumusețare. Elena Larrea era cunoscuta mai ales pentru actiunile de salvare a animalelor. De altfel, in multe dintre fotografii…

- Cererea de redeschidere a urmaririi penale in dosarul privind controlul ISU de la Ferma Dacilor - Cauza a fost amanataTribunalul Militar Bucuresti a acordat, miercuri, un nou termen de judecata in privinta cererii de redeschidere de catre DNA a urmaririi penale in dosarul care viza modul in care…

- In urma cu ceva timp ii declara in public dragostei celui care urmeaza sa-i devina soț, insa minunea se pare ca s-a petrecut inainte ca cei doi sa ajunga la altar. O vedeta de la noi e insarcinata, iar peste doar cateva luni urmeaza sa devina mamica pentru prima data. Avem declarații in exclusivitate.