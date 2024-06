Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Sighisoara, Iulian Sirbu, a anuntat, miercuri, ca editia a XXIX-a a Festivalului Sighisoara Medievala ar urma sa se desfasoare in perioada 26 – 28 iulie in acest an, daca proiectul de hotarare va fi adoptat saptamana viitoare in Consiliul Local. "Cea de-a XXIX-a editie a Festivalului…

- Intre 27 și 30 iunie, Targu Lapuș gazduiește un regal cultural de excepție: Zilele Iei, Zilele Poeziei, ediția a IV-a! Evenimentul este organizat de Asociația pentru Literatura și Cultura Poporului Roman – Desparțamantul ASTRA LAPUȘEANA, in parteneriat cu Manastirea Sf. Ana Rohia, Primaria Comunei Lapuș,…

- Pentru postul de primar al comunei Stanceni au candidat la alegerile din 9 iunie Ștefan Bicajan, PNL, primarul interimar in funcție, alaturi de Daniel Ioan Ujica (PSD), Virgiliu-Emil Ujica (USR – PMP – Forța Dreptei), Nagy Zsolt (UDMR) și Dragoș Vasile Francu (AUR). In urma votului, candidatul PNL a…

- Astazi, 7 iunie, absolvenții claselor a XII-a din cadrul Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mureș și-au luat ramas bun de la experiența anilor de liceu, urand bun-venit unei alte etape a vieții, mai matura, mai responsabila. Evenimentul festiv a fost sarbatorit in Sala Sporturilor…

- Astazi, la ora 18:00, pe Stadionul Solovan din Sighetu Marmației, meciul dintre CSM Sighet și CS Gloria 2018 Bistrița Nasaud s-a incheiat cu un scor de 0-0. Deși nu s-au marcat goluri, partida a fost intensa, cu ambele echipe aratandu-și determinarea. CSM Sighet mulțumește spectatorilor și galeriei…

- Muzeul Județean Mureș – Secția de Istorie gazduiește incepand de vineri, 17 mai, de la ora 17:00, la sediul din Cetate, expoziția itineranta dedicata lui Polcz Alaine (1922-2007). Realizata la Muzeul Literaturii Petofi din Budapesta in 2023, pentru a marca centenarul nașterii lui Polcz Alaine (1922-2007),…

- Asociația Mureș Runners, activand sub deviza „Impreuna alergam pentru noi și pentru comunitatea din Mureș", organizeaza duminica, 12 mai, in Piața Teatrului din Targu Mureș, o noua ediție a Mureș Half Marathon, eveniment ce dorește sa promoveze un stil de viața sanatos, locuri frumoase ale orașului,…

- Consiliul Local al Municipiului Targu Mureș a votat joi, 28 martie, intr-o ședința ordinara de lucru, acordarea de beneficii fiscale la plata impozitelor locale pentru firme, in vederea atragerii de investiții in municipiul Targu Mureș. "Pentru a beneficia de ajutorul de minimis prevazut, intreprinderile…