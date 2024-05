Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit pentru a stinge un incendiu care a afectat o anexa gospodareasca și acoperișul unei case in localitatea Cornești. Apelul de urgența a venit in jurul orei 17:35, iar la misiune s-a deplasat de urgența echipajul de la Punctul de Lucru Gherla. In paralel, forțele au fost suplimentate cu o autospeciala de mare capacitate de la Detașamentul Dej. ”Incendiul a pornit de la anexa gospodareasca de aproximativ 20 mp, care era lipita de casa. Astfel, flacarile s-au extins parțial și la acoperișul casei, pe o suprafața de 15 mp. Intervenția pompierilor…