Anul 2024 ar putea fi al patrulea consecutiv de deficit de boabe de cafea

- Volcafe Ltd., unul dintre cei mai mari traderi mondiali de cafea, se asteapta la o situatie fara precedent in care lumea se va confrunta cu al patrulea an consecutiv de deficit de boabe de cafea robusta, soiul utilizat in cafeaua instant, in conditiile in care Vietnam, principalul producator mondial,…

- Cand ești la munca, de cele mai multe ori, la prima ora iți faci o cana de cafea. Dar, ce te faci daca in loc de boabe de cafea, te trezești cu altceva in cutie? Daca ai senzația ca nu se poate intampla, poate ar fi cazul sa te mai gandești, avand in vedere ca […] The post A crezut ca are boabe de cafea…

- In ultima etapa din Premier League, ”citadinii” s-au impus cu 3:1, pe teren propriu in fața lui West Ham United, iar aceasta victorie le-a și adus titlul. Startul petrecerii a fost dat de suporteri imediat dupa fluierul de final. Spectatorii au invadat terenul și a inceput sarbatoarea in casa lui Manchester…

- Echipa engleza Manchester City a invins duminica, pe teren propriu, scor 3-1, pe West Ham United si a cucerit titlul de campioana a Angliei pentru a patra oara consecutiv, potrivit news.ro. In ultima etapa din Premier League, City a castigat duelul de la distanta cu Arsenal.

- Andreea a reușit o aruncare de 51.67m, cu care a câștigat nu numai proba, dar și Trofeul &"Lia Manoliu&", intrând pentru al patrulea an consecutiv în posesia acestui valoros trofeu al atletismului românesc.Pentru ca satisfacția sa fie și mai mare, Andreea a primit trofeul din…

- Tottenham - Manchester City, meci restant contand pentru etapa a 34-a din campionatul Angliei, este programat, marti, 14 mai, de la ora 22:00, la Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Consiliul Județean Dambovița susține financiar organizațiile non-profit din județ pentru al patrulea an consecutiv, asociații implicate in activitați sportive, sociale, de educație civica și de tineret. S-au semnat contractele de finanțare pentru 25 de organizații dambovițene, care vor primi in total…

- Mii de iordanieni au participat, joi, pentru a cincea zi consecutiv la o manifestatie langa ambasada israeliana din capitala Amman pentru a cere revocarea tratatului de pace dintre Iordania si Israel, informeaza Reuters.