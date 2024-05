Seceta afectează recolta de boabe de cafea Nu e o veste buna! Volcafe Ltd., unul dintre cei mai mari traderi mondiali de cafea, se asteapta la o situatie fara precedent in care lumea se va confrunta cu al patrulea an consecutiv de deficit de boabe de cafea robusta, soiul utilizat in cafeaua instant, in conditiile in care Vietnam, principalul producator mondial, continua sa fie afectat de seceta, scrie Bloomberg . Recolta potentiala de cafea robusta a Vietnamului in sezonul 2024/25 este evaluata la 24 de milioane de saci, cea mai mica din ultimii 13 ani, potrivit unui raport intern al Volcafe, consultat de Bloomberg. Precipitatiile reduse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

