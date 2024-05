Rocsana Marcu a părăsit televiziunea pentru succesul în imobiliare la Dubai! A vândut 2 ”sky villa” cu 5 milioane de euro Candva cantareața, prezentatoare de televiziune, Rocsana Marcu este in culmea fericirii profesionale ca agent imobiliar in Dubai. Lauda ca a vandut 2 ”sky villa” cu 5 milioane de euro. Dupa o cariera de 25 de ani pe scenele muzicale și in fața camerelor de filmat, Rocsana a decis sa se retraga din showbiz, nemulțumita de salariile mici și efortul constant al vieții de artist. Inceputurile in imobiliare le-a avut in Londra, acum doi ani, insa adevaratul succes financiar l-a obținut in Dubai. „Sunt singura agenta imobiliara din Dubai care a vandut o vila in cer!”, spune Rocsana, referindu-se la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Validam azi ajutorul de stat pentru compania TAROM, de aproape 100 de milioane de euro”, a anuntat premierul in sedinta de Guvern. ”Avem deja acordul Comisiei Europene, exista acum toate conditiile ca TAROM sa ia masurile necesare pentru a deveni la fel de eficienta precum competitorii sai”, a mai…

- Verdictul ICSID obliga autoritatile de la Bucuresti sa le plateasca fratilor Micula, avand cetatenie suedeza, despagubiri de peste 356 de milioane de dolari, plus dobanzi, pentru retragerea, in 2005, a unei scheme de incurajare a investitiilor prin facilitati fiscale, cu patru ani inainte de expirarea…

- ”In perioada ianuarie – martie 2024, datoria externa totala a crescut cu 7,643 miliarde euro, pana la 177,726 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 129,063 miliarde euro la 31 martie 2024 (72,6% din totalul datoriei externe), in crestere cu 6% fata de 31 decembrie 2023;…

- Aproximativ 1,8 milioane de pensionari din Romania nu vor beneficia de nicio majorare a pensiei in urma ajustarilor efectuate conform noii formule prevazute in legea pensiilor. Cu alte cuvinte, in septembrie 2024, aproape doua milioane de romani vor observa ca pensiile lor raman neschimbate. Aceasta…

- Petrom și Romgaz, cei doi producatori de petrol și gaze ai Romaniei, vor fi obligați ca, la nivelul anului 2030, sa asigure in țara o capacitate de stocare a dioxidului de carbon in Romania, care sa asigure depozitarea subterana a 9 milioane de tone de CO2 pe an, potrivit unei prezentari facute de Federația…

- „Eu nu cred acest lucru, ca fermierii fac asa ceva, in primul rand. In al doilea rand, ANSVSA (Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – n.r.), care nu este in subordinea Ministerului Agriculturii, face verificari si bineinteles ca se va iesi cu un raport pe acest lucru.…

- Romania se numara printre tarile care au obtinut printre cele mai mici venituri anul trecut din cripto, conform unei . 170 de milioane de dolari au castigat investitorii romani din cripto, tara noastra situandu-se la un nivel similar cu tari precum Kazakhstan, Malaezia, Belgia si Suedia. De departe,…

- In observatiile impartasite cu delegatii la un briefing al Wood Mac de miercuri, in timpul conferintei Energy Institute de la Londra, vicepresedintele companiei pentru cercetarea petrolului, Alan Gelder, a anticipat, ca majoritatea celorlalti analisti, ca cea mai mare parte a acestei cresteri va veni…