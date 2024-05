Stiri pe aceeasi tema

- Documentul de introducere pe bursa a Trump Media and Technology Group (TMTG), depus la Autoritatea de reglementare americana a pietelor (SEC), prevede sa fie emise titluri suplimentare daca cursul se mentine la un anumit nivel timp de 20 de sedinte bursiere pe o perioada de 30 de zile de piata. Trei…

- Cresterea preturilor cuprului nu arata semne de incetinire, spun analistii, in conditiile in care avansul este alimentat de riscurile de aprovizionare si de imbunatatirea perspectivelor cererii pentru metalele necesare in tranzitia energetica. Preturile cuprului cu livrare in mai au atins 4,323 dolari…

- Pretul actiunilor Trump Media & Technology Group a scazut luni cu peste 22%, dupa ce compania de aplicatii de social media, strins legata de fostul presedinte Donald Trump, a raportat o pierdere neta de 58,2 milioane de dolari, la venituri de doar 4,1 milioane de dolari in 2023. In ciuda acestei scaderi…

- Fostul președinte Donald Trump a depus o garanție de 175 de milioane de dolari in cazul fraudei civile din New York. El va face apel impotriva hotararii din procesul introdus de procurorul general de stat Letitia James. Trump Media raporteaza pierderi de 58,2 milioane de dolari in 2023. Cauțiunea lui…

- Compania, care se va numi Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), este rezultatul unei combinatii dintre compania lui Trump si compania de tip fantoma Digital World Acquisition Corp, deja listata la bursa. Majoritatea actionarilor DWAC au votat vineri pentru aprobarea fuziunii cu TMTG. Acea fuziune…