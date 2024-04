Trump are de primit acţiuni suplimentare de la grupul său media, Trump Media and Technology Group (TMTG), în valoare de 1,17 miliarde de dolari Documentul de introducere pe bursa a Trump Media and Technology Group (TMTG), depus la Autoritatea de reglementare americana a pietelor (SEC), prevede sa fie emise titluri suplimentare daca cursul se mentine la un anumit nivel timp de 20 de sedinte bursiere pe o perioada de 30 de zile de piata. Trei praguri au fost stabilite, fiecare delansand emiterea unui anumit numar de parti in cazul realizarii conditiilor. Or pretul actiunii a depasit cu mult pragul cel mai mare in primele 20 de zile de cotare a TMTG, care a intrat pe bursa la 26 martie. Acest lucru urmeaza sa antreneze emiterea a 40 de milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

