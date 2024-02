Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Donald Trump a depus luni o notificare de recurs la o sentinta civila din New York, prin care este considerat vinovat de supraevaluarea averii sale in declaratiile financiare anuale, in scop de frauda, transmite CNBC.

- Fostul sef al National Rifle Association (NRA) Wayne LaPierre , principalul lobbyist american pentru arme și un personaj foarte influent in politica americana, a fost gasit vinovat de administrare defectuoasa si coruptie de catre un tribunal din New York. Verdictul include și obligarea lui Wayne LaPierre…

- Un judecator din statul New York l-a obligat in mod oficial pe Donald Trump sa plateasca 454,2 milioane de dolari, dupa ce a fost gasit vinovat intr-un caz de frauda imobiliara. Publicația noteaza ca plata include o amenda de 354,9 milioane de dolari, precum și dobinzi, relateaza pravda.com. De asemenea,…

- Un judecator din New York i-a ordonat vineri oficial lui Donald Trump sa plateasca 454 de milioane de dolari, inclusiv dobanda, intr-un proces civil, o decizie care ii va oferi fostului presedinte o luna pentru a depune aproape jumatate de miliard de dolari pentru a contesta verdictul de frauda, relateaza…

- Donald Trump trebuie sa plateasca penalitați de 354,9 milioane de dolari in dosarul in care este acuzat ca și-a supraevaluat fraudulos averea neta, cu scopul de a-și inșela creditorii. Decizia a fost anunțata vineri un judecator din New York, relateaza Reuters.

- Rudy Giuliani, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a fost obligat vineri sa plateasca peste 148 de milioane de dolari pentru defaimarea a doi agenti electorali in timpul alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza sambata AFP conform Agerpres . Avocatii lui Ruby Freeman si ai fiicei sale, Wandrea…