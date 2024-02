Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump nu poate depune garanția completa și face apel la o decizie din 16 februarie a judecatorului Arthur Engoron, de la curtea de stat din Manhattan, care il obliga la plata a 454,2 milioane de dolari, in cazul de frauda civila din statul New York, relateaza Reuters, citata de News.ro. Avocații…

- Trump face apel la o decizie din 16 februarie a judecatorului Arthur Engoron, de la curtea de stat din Manhattan, care include o interdictie de trei ani de a ocupa un rol de top la orice companie din New York sau de a solicita imprumuturi de la bancile inregistrate in stat. Engoron s-a pronuntat intr-un…

- Donald Trump a fost amendat, vineri, de un tribunal din New York, cu aproape 355 de milioane de dolari pentru frauda financiara in cadrul imperiului sau imobiliar, Trump Organization, informeaza Hotnews. Decizia este o lovitura pentru averea fostului președinte al Statelor Unite, care incearca sa fie…

- Procurorul general al statului New York a depus plangere impotriva lui Donald Trump in 2022, si l-a adus, impreuna cu cei doi fii adulti ai sai si grupul lor familial intr-un proces civil cu privire la fraude, din octombrie in ianuarie, scrie news.ro. In septembrie anul trecut, judecatorul Arthur Engoron…

- Donald Trump trebuie sa plateasca o amenda de 354,9 milioane de dolari pentru ca și-a supraestimat in mod fraudulos averea neta in scopul de a-și pacali creditorii, a decis vineri, 16 februarie, un judecator din New York, provocandu-i fostului președinte american un nou eșec juridic intr-un proces civil…

- Un juriu de la Tribunalul federal din Manhattan i-a ordonat lui Donald Trump sa-i plateasca scriitoarei E. Jean Carroll 18,3 milioane de dolari daune compensatorii și 65 de milioane de dolari daune punitive, pentru afirmatii defaimatoare facute la adresa ei, informeaza Rador Radio Romania.Totalul…