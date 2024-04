Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav sambata dupa-masa in judetul Timis, la Iohanisfeld, acolo unde un minor in varsta de doar doi ani a cazut intr-un bazin in timp ce se juca cu alti copii in gradina unui imobil din localitate. „La data de 27 aprilie a.c., in jurul orei 13:28, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Sacalaz…

- Incident nefericit intr-o localitate din Timiș. Un copil in varsta de 2 ani a cazut intr-un bazin cu apa in timp ce se juca cu alți copii. Baiețelul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Polițiștii au tras primele concluzii in cazul accidentului petrecut in aceasta dimineața la Cluj-Napoca in urma caruia un copil in varsta de 2 ani a cazut de la etajul unui bloc. Va reamintim ca pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața, alaturi de un echipaj…

- Un copilaș in varsta de 2 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut in aceasta dimineața de la etajul unui bloc de pe strada Mureșului din Cluj-Napoca. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața, alaturi de un echipaj SMURD, pentru a acorda asistența…

- Un tanar de 27 de ani a cazut cu ATV-ul intr-o rapa, la Sibiu. A fost transportat la spital Un tanar de 27 de ani din judetul Sibiu a fost ranit, vineri seara, dua ce a cazut cu AVT-ul intr-o rapa.”Politistii rutieri intervin la un autoaccident produs pe un drum comunal, intre Selimbar si…

- La data de 04.02.2024 , in jurul orei 20:12,.polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Marașești din Timișoara, la Teatrul German o persoana a fost ranita. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, respectiv, in timpul unui…

- Accident groaznic, sambata, in Timiș. Un tanar in varsta de 21 de ani a condus o autoutilitara dinspre Faget spre Deva, iar la un moment dat, la ieșire din localitatea Coșava ar fi intrat in coliziune cu un autotren, condus de un barbat in varsta de 33 de ani. In urma impactului, din nefericire a rezultat…