Declin de peste 19% al acţiunilor Shopify, din cauza previziunilor financiare dezamăgitoare Iata rezultatele financiare publicate de companie pentru primul trimestru, in comparatie cu asteptarile de consens ale analistilor de la LSEG: castig pe actiune: 20 de centi ajustati, fata de 17 centi asteptati; venituri: 1,86 miliarde USD, fata de 1,85 miliarde USD estimate Rezultatele din primul trimestru mai bune decat cele asteptate au fost umbrite de perspectivele Shopify pentru trimestrul curent. Compania canadiana de comert electronic a declarat ca se asteapta ca veniturile din al doilea trimestru sa creasca cu un ritm procentual ridicat, de la an la an, ceea ce este in conformitate cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

