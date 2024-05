Foxconn a obţinut vânzări record în aprilie şi şi-a reiterat estimările privind creşterea veniturilor în trimestrul doi Foxconn a afirmat intr-un comunicat ca al doilea trimestru din acest an ”ramane un sezon traditional in afara varfului si ca produsele majore intra intr-o perioada de tranzitie, intre produsele vechi si cele noi”. Dar a adaugat: ”Perspectivele operatiunilor pentru al doilea trimestru sunt asteptate sa arate atat o crestere trimestriala, cat si de la an la an”. Comunicatul nu a detaliat si compania nu a oferi previziuni numerice. Compania, numita oficial Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a declarat ca veniturile din aprilie au atins 510,9 miliarde de dolari taiwanezi (15,83 miliarde de dolari),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

