Actiunile retailerului de jocuri video GameStop au scazut cu 29%, in timp ce titlurile lantului de cinematografe AMC au scazut cu 22%. Inainte de ziua de miercuri, actiunile GameStop si AMC au crescut cu 179% si, respectiv, 135% in aceasta saptamana. Vanzarea de actiuni AMC a avut loc dupa ce compania a anuntat un schimb de datorii cu capital propriu. AMC va emite 23,3 milioane de actiuni, intr-un schimb de datorii pentru actiuni, pentru obligatiuni de 163,9 milioane de dolari care ajung la scadenta in 2026. De asemenea, compania a finalizat luni o vanzare de actiuni de 250 de milioane de dolari.…