Intr-o postare facuta pe acea aplicatie, Trump a spus ca crede ca Truth Social intruchipeaza ”miscarea” politica din spatele sloganului sau de campanie prezidentiala ”Make America Great Again”, adaugand ca ”arata spiritul si dragostea tarii noastre”. ”Daca oamenii cred in a pune America pe primul loc si vor sa faca America din nou mare, atunci sa sustina Truth Social. Vom fi vocea voastra ca niciodata inainte, iar tara noastra are nevoie de o voce reala, pentru ca suntem in declin si trebuie sa aducem America la maretie”, a scris Trump. Nu este clar daca Trump isi indeamna sustinatorii sa foloseasca…