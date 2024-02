Preţul paladiului a scăzut joi sub cel al platinei pentru prima oară din 2018 Astfel, pretul paladiului a scazut cu 2,8%, la 869,6 dolari pe uncie, cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, in timp ce platina s-a situat la 874,5 dolari uncia. Cotatia paladiului a scazut cu 39% in 2023, deoarece cresterea puternica a preturilor in 2018-2022 a facut ca sectorul auto, de unde provine 80% din cererea pentru acest metal, sa inceapa sa-l inlocuiasca cu platina mai ieftina in autocatalizatorii care reduc emisiile nocive. Cresterea cotei de piata a vehiculelor electrice alimentate cu baterii, care nu necesita niciun sistem de tratare a gazelor reziduale, a inrautatit si mai mult… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

