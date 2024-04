Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 aprilie a.c., in jurul orei 09.40, politisti din cadrul Politiei Municipiului Medgidia ndash; Biroul de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 49 de ani, care a condus un cvadriciclu pe strada Silozului fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, potrivit…

- La data de 1 aprilie a.c., in jurul orei 14.40, politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia ndash; Biroul de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Mihai Eminescu din satul Arsa, s a produs un accident rutier. Politistii deplasati la fata locului au constatat ca…

- Doi șoferi ”BEȚI MANGA”, depistați de polițiștii din Alba in trafic: Aveau alcoolemii de aproape 1.00 mg/l alcool pur in aerul expirat Doi șoferi ”BEȚI MANGA”, depistați de polițiștii din Alba in trafic: Aveau alcoolem de aproape 1.00 mg/l alcool pur in aerul expirat Doi șoferi ”BEȚI MANGA” au fost…

- Aproximativ 50 de amenzi au fost date de polițiștii de la serviciul rutier, pentru depașirea vitezei pe arterele județene, in perioada 16-17 martie 2024. De asemenea, 17 șoferi au ramas fara permis, atat pentru depașirea vitezei, cat și pentru consumul de alcool și nereguli tehnice ale autovehiculelor…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti, in judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 3 martie a.c., in jurul orei 15.00, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 39 de ani, care a condus un autoturism, pe D.N. 39, in orasul Eforie,…

- La data de 3 martie a.c., in jurul orei 02.40, politisti din cadrul Politiei Municipiului Medgidia ndash; Biroul de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 62 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Pietrenilor din comuna Pestera, fara a detine permis de conducere corespunzator categoriei…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti la Constanta Potrivit IPJ Constanta, la data de 2 februarie a.c., in jurul orei 17.40, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 48 de ani, care a condus un autoturism in regim de taxi, pe D.N. 2A, in comuna…

- Doi soferi beti si unul fara permis de conducere au fost depistati in trafic in judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 1 februarie a.c., in jurul orei 17.20, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Cogealac au identificat un barbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism, pe…