VINERI: Președintele Academiei Romane, conferința despre Avram Iancu la Sebeș, in cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga" Președintele Academiei Romane, Acad. Ioan-Aurel Pop, va conferenția la Sebeș vineri, 17 mai, in cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga". Organizatorii celei de-a XLIV-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga" Sebeș invita publicul la conferința susținuta de prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Romane, despre eroul național Avram Iancu, in lumina adusa sufletului romanesc de