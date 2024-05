Stiri pe aceeasi tema

- ​Jaqueline Cristian a obținut calificarea pe tabloul principal al turneului WTA de la Madrid, dupa ce a invins-o pe Daria Saville, scor 6-4, 2-6, 6-2. Romanca noastra s-a luptat timp de doua ore și 33 de minute cu jucatoarea din Australia, insa a reușit in cele din urma sa obțina victoria in setul decisiv.…

- Jucatoarea de tenis de masa Bernadette Szocs s-a calificat, miercuri, pe tabloul principal la Cupa Mondiala din Macao, potrivit news.roSzocs a facut pasul printre primele 16 jucatoare ale competitiei.

- ​Aflata pe locul 296 al ierarhiei mondiale, romanca Gabriela Lee (fosta Talaba) a caștigat finala calificarilor și va fi prezenta pe tabloul principal la WTA Oeiras (Portugalia). Dupa ce a trecut de Amalia Suciu, sportiva care reprezinta Portugalia, romanca a disputat finala calificarilor impotriva…

- Richard Gasquet (37 de ani, 112 ATP), unul dintre jucatorii care au primit un wild card pentru tabloul principal, s-a retras din turneul de la București din cauza unei suferințe fizice. Richard Gaquet, una dintre vedetele de pe tabloul principal ale Țiriac Open, s-a retras luni chiar inainte de startul…

- Cupa Mondiala Macao 2024 se vede in AntenaPLAY incepand cu 15 aprilie. Bernadette Szocs, Eliza Samara și Adina Diaconu vor lupta pentru marele trofeu. Iata ce alte nume mari din industria sportului vor participa la competiția sportiva.

- Turneul de la Indian Wells programeaza, luni, 11 martie, mai multe meciuri extrem de interesante din faza turului al treilea in competiția feminina. Maria Sakkari, Naomi Osaka, Elina Svitolina, Sloane Stephens sau Marketa Vondrousova sunt favorite in meciurile lor pentru calificarea in optimile de finala…

- Turneul de la Indian Wells debuteaza miercuri cu doua romance pe tabloul principal: Sorana Cirstea și Ana Bogdan. Jaqueline Cristian, cap de serie 1 in calificari, a pierdut in primul tur. Sorana Cirstea (33 de ani și 22 WTA) si Ana Bogdan (31 de ani și 65 WTA) sunt singurele romance de pe tabloul principal…

- Tabloul sferturilor Ligii Campionilor Asiei este complet, dupa victoriile lui Al Hilal si Al Ittihad din optimile de finala ale competitiei transmise LIVE in AntenaPLAY. Au ramas patru echipe din vest si patru echipe din vest. In aceasta faza a competitiei se afla Jeonbuk, echipa lui Dan Petrescu, dar…