- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un incendiu care a izbucnit in in subsolul unui cabinet stomatologic situat pe strada Unirii, din Cluj-Napoca. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost alertați, in urma cu puține momente, despre producerea unui incendiu in subsolul…

- Pompierii militari au fost solicitați, miercuri, sa intervina in localitatea Mihaești, județul Valcea, dupa ce o conducta de gaz a fost avariata, posibil dupa ce a fost lovita de un utilaj agricol, relateaza News.ro și Gazeta Valceana.Furnizarea gazului a fost oprita in zona, iar 50 de persoane din…

- UPDATE: ”Conducta de gaz a fost oprita (conducta medie, nu magistrala) si nu mai exista scurgeri de gaze. La ora 11:44 a fost emis mesaj RO-ALERT pentru informare si protejarea populatiei din zona evenimentului”, a precizat ISU Valcea. In total au fost evacuate 50 de persoane din 20 de locuinte, pe…

- Pompierii militari valceni au fost solicitați, cu puțin timp in urma, sa intervina ca urmare a avarierii unei conducte de gaze, in localitatea Mihaești. La locul evenimentului s-au deplasat forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Ramnicu Valcea și Punctului de Lucru Bunești, cu: o autospeciala de…

- Pompierii militari valceni au fost solicitați vineri noapte, in jurul orei 03.20, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un atelier auto, in localitatea Budești. S-au deplasat de urgența la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Ramnicu Valcea, cu 3 autospeciale de stingere…

- ”La locul evenimentului s-au deplasat imediat forte din cadrul Detasamentului de Pompieri Ramnicu Valcea, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare si doua ambulante SAJ. Ulterior, a fost suplimentata tehnica de interventie cu inca o ambulanta SMURD. In evenimentul…

- Pompierii militari valceni au fost solicitați prin SNUAU 112, in data de 30 aprilie a.c., pentru asigurarea masurilor de prevenire și stingere a incendiilor, de descarcerare și prim ajutor la un accident rutier produs pe raza localitații Babeni, DN 64. S-au deplasat de urgența la locul evenimentului…

- Pompierii militari valceni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din Brezoi.Au fost alocate de urgența forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Ramnicu Valcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, precum…