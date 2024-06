Familia Regală a mers la o bază militară (foto) Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, si Principele Radu au vizitat joi, Baza aeriana Satakunta Air Wing din Tampere, fiind ultima parte din programul vizitei pe care au intreprins-o in aceasta saptamana in Finlanda. Cei doi au fost intampinati de comandantul bazei militare, col. Markus Leivo, insotit de lt.col. Petri Landkammer, care le-au prezentat cateva dintre avioanele folosite in aceasta baza de catre aviatia militara a Finlandei. De asemenea, reprezentantii Familiei Regale au discutat cu cei doi comandanti din aviatia finlandeza despre misiunea NATO Sir Shirlding din Romania programata… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

