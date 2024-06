Stiri pe aceeasi tema

- Multe modificari au avut loc in ierarhia WTA odata cu incheierea Roland Garros, al doilea Grand Slam al sezonului. Romania are șase sportive in TOP 150, iar Iga Swiatek, Coco Gauff și Jasmine Paolini sunt jucatoarele care au impresionat la Paris.

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este din nou prima universitate a țarii și se situeaza intre pozițiile 781-790 la nivel internațional in cel mai utilizat ranking al universitaților – 2025 QS World University Ranking.

- Reforma sistemului de pensii din Romania aduce schimbari semnificative: Recalcularea pensiilor și impactul asupra veniturilor pensionarilor Reforma sistemului de pensii din Romania a introdus o serie de schimbari semnificative, dintre care recalcularea pensiilor reprezinta un aspect esențial. Acest…

- Statisticile arata ca turismul din Romania a inregistrat creșteri semnificative in primul trimestru al anului 2024. Daca in unele județe au fost inregistrate cifre impresionante, in alte zone ale țarii au fost inregistrate scaderi neașteptate.

- PENSII 2024: Noile decizii de pensionare. Schimbari semnificative in sistemul de pensii PENSII 2024: Noile decizii de pensionare. Schimbari semnificative in sistemul de pensii Noile decizii de pensionare, sunt așteptate de milioane de seniori din Romania, mai exact, un docuemnt care urmeaza sa fie emis…

- Simona Halep (32 de ani) ocupa locul 1.143 in clasamentul WTA. Sportiva din Romania a ramas cu cele 10 puncte obținute pentru participarea la Miami Open. Ierarhia din tenisul feminin a fost actualizata luni dimineața. Simona Halep ramane in afara primelor 1.000 de jucatoare ale lumii. Ce loc ocupa Simona…

- Care sunt cele mai apreciate orașe și cartiere evaluate de romanii din toata țaraCel mai bine clasate orașe: Sibiu, Brașov și AradCel mai bine clasate cartiere: Bancilor din Arad, Valea Aurie din Sibiu și Trei Stejari din SibiuCel mai slab clasate orașe: Tulcea, Calarași, PloieștiCel mai slab clasate…

- Schimbari radicale pentru toți clienții Raiffeisen Bank incepand cu 8 aprilie 2024! Colosul și-a anunțat deja clienții cu privire la modificarile care vor aparea luna viitoare. CITEȘTE AICI CECATEGORIE DE ROMANI VOR FI CEI MAI AFECTAȚI!