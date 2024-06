Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Sholz exclude optiunea convocarii alegerilor legislative anticipate in urma infrangerii zdrobitoare suferite de partidele coalitiei sale de guvernare la alegerile europarlamentare, numita in presa „coaliția perdanților”. Alternativa pentru Germania (AfD) a ajuns pe locul doi,…

- Grupul german de aparare a drepturilor refugiatilor Pro Asyl a condamnat initiativa cancelarului Olaf Scholz de a permite expulzarea celor care au comis infractiuni grave, inclusiv catre Afganistan si Siria, informeaza vineri dpa, potrivit Agerpres.

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a pronuntat joi in favoarea expulzarii autorilor de infractiuni grave, chiar daca aceștia provin din Siria sau Afganistan, relateaza DPA si AFP, citate de Agerpres.„Astfel de infractori ar trebui expulzati - chiar daca vin din Siria si Afganistan. Marii infractori si…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a pronuntat joi in favoarea expulzarii imigranților care comit infractiuni grave inapoi in statele de unde au venit, inclusiv in Siria sau Afganistan, state afectate de razboaie și violențe. ”Ma indigneaza cand cineva care a cerut protecție aici comite cele mai grave…

- Cancelarul german Olaf Scholz considera ca nu exista vreun pericol legat de cea mai recenta modificare a politicii sale privind Ucraina, in sensul de a permite Kievului sa utilizeze arme livrate de Germania pentru a lovi teritoriul rus, relateaza dpa.

- Cancelarul german Olaf Scholz considera ca nu exista vreun pericol legat de cel mai recent viraj al politicii sale privind Ucraina, in sensul de a permite Kievului sa utilizeze arme livrate de Germania pentru a lovi teritoriul rus, relateaza marti agentia dpa.

- Cancelarul german Olaf Scholz, aflat intr-o vizita in China, le-a dat asigurari studentilor chinezi de la Universitatea Tongji din Shanghai ca nu vor trebui sa fumeze canabis daca vor veni sa invete in Germania si ca tara sa a legalizat canabisul in speranta ca, pe aceasta cale, va scadea consumul,…

- Premierul Marcel Ciolacu si cancelarul federal german, Olaf Scholz, aflat in vizita in Romania, au discutat sambata, in cadrul intrevederii avute la Palatul Victoria, despre aprofundarea relatiilor bilaterale, cooperarea in plan economic si de securitate, aderarea completa a Romaniei la Schengen, dar…