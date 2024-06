Calendar Evaluare Națională 2024. Când se afișează rezultatele Calendar Evaluare Naționala 2024. Cand se afișeaza rezultatele. Incepe Evaluarea Naționala 2024 in doar cateva zile. Elevii claselor a VIII-a susțin Evaluarea Naționala 2024 incepand cu 25 iunie. Prima proba este cea la Limba Romana, urmata de Matematica, iar apoi limba materna. Conform calendarului publicat de Ministerul Educației, primele rezultate sunt afișate pe 3 iulie. Ulterior, elevii au la dispoziție cateva ore pentru a depune contestații. Afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Naționala 2024 se va face pe 9 iulie 2024. Iata calendarul complet: Calendar Evaluare Naționala 2024. Cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

