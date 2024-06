Sambata, 22 iunie, incepand cu ora 09 00, piscinele Bazei de agrement, aflate in cadrul locației STPT din strada Renașterii, nr. 28, se vor deschide publicului larg! Strandul va fi deschis zilnic intre orele 09:00 și 20:00, cu excepția zilei de luni, cand piscinele vor fi inchise pentru mentenanța. Accesul este limitat la maximum 100 ... The post Sambata se redeschide strandul STPT de pe strada Renasterii appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .