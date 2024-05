Cum vor arăta buletinele de vot în București. Biroul Electoral a decis ordinea candidaților la alegerile din 9 iunie Gabriela Firea (PSD), Sebastian Burduja (PNL) și Mihai Enache (AUR) vor fi primii pe buletinele de vot la alegerile din 9 iunie pentru functia de primar general al Capitalei, a stabilit Biroului Electoral de circumscriptie București. Actualul edil, Nicușor Dan, va fi pe poziția 8.Ordinea candidaților la alegerile pentru primaria Capitalei a fost stabilita prin tragere la sorti, a relatat Agerpres.Astfel, pe buletinul de vot pentru alegerea primarului general, ordinea candidatilor va fi:pozitia 1 - Gabriela Firea (PSD)pozitia 2 - Sebastian Burduja (PNL)pozitia 3 - Mihai Enache (AUR)pozitia 4 -… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

