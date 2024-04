In ultimele 24 de ore: Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti in judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti, la Constanta Potrivit IPJ Constanta, la data de 18 martie a.c., in jurul orei 03.10, politisti din cadrul Politiei Municipiului Medgidia ndash; Biroul de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 22 de ani, care a condus un autoturism, pe…

- La data de 4 martie a.c., in jurul orei 16.00, politisti din cadrul Politiei Orasului Ovidiu au identificat un barbat care a condus un autoturism, pe strada Nationala, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, potrivit IPJ Constanta. In aceeasi zi, in jurul orei 19.00, la…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti, in judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 3 martie a.c., in jurul orei 15.00, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 39 de ani, care a condus un autoturism, pe D.N. 39, in orasul Eforie,…

- In cursul zilei de ieri, 3 martie a.c., in jurul orei 15.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Medgidia ndash; Biroul de Ordine Publica au depistat, pe strada Tudor Vladimirescu, doua persoane cu un comportament suspect. In cursul zilei de ieri, 3 martie a.c., in jurul orei 15.30, politisti…

- La data de 1 martie a.c., politistii Serviciului de Siguranta Rutiera, impreuna cu politisti din cadrul formatiunilor rutiere, au desfasurat o ampla actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera, prin depistarea si sanctionarea conducatorilor auto care nu respecta regimul legal de viteza, conform…

- La data de 28 februarie a.c., in jurul orei 02.50, politisti din cadrul Politiei Orasului Cernavoda au identificat un barbat, de 38 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Caisului din localitatea Satu Nou, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, potrivit IPJ Constanta.La…

- La data de 8 februarie a.c., in jurul orei 16.00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 3 Politie au identificat un barbat, de 23 ani, care a condus un autoturism, pe strada Oltului, avand autorizatia de circulatie provizorie expirata, potrivit IPJ Constanta.Barbatul a…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publica Mureș – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au pus in aplicare marți, 23 ianuarie, sub supravegherea procurorului de caz, trei mandate de percheziție in comuna Sanpaul, la persoane banuite de savarșirea de infracțiuni la regimul piscicol.…